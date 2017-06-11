إيران ترسل خمس طائرات لنقل مواد غذائية إلى قطر

وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي "حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم" الأحد.
وأضاف "سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك"، بدون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.
من جهة أخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب إيران إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة".
ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.
Publié le:2017-06-11 11:03:54
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur:إيكونوميست: أميركا لم تعد عامل استقرار بالخليج