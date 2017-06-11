إيران ترسل خمس طائرات لنقل مواد غذائية إلى قطر

Dimanche 11 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-11 11:03:54

- أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية لوكالة فرانس برس ان طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل السعودية والإمارات والبحرين.وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي "حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم" الأحد.وأضاف "سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك"، بدون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.من جهة أخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب إيران إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة".ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.