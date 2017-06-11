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Monde

إيران ترسل خمس طائرات لنقل مواد غذائية إلى قطر

Dimanche 11 Juin 2017
وكالات - أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية لوكالة فرانس برس ان طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي "حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم" الأحد.
وأضاف "سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك"، بدون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.

من جهة أخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب إيران إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة".


ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.

Publié le:2017-06-11 11:03:54

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2 de 2 commentaires pour l'article 143925

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juin 2017 à 12h 18m |           
السعودية ودولة المؤامرات أفسدتا معاملاتهما التجارية مع قطر وتراكتا الفرصة لإيران !!!

Oceanus  (Spain)  |Dimanche 11 Juin 2017 à 11h 57m |           
C est bizarre tout le monde veut profiter de la crise entre l arabie saoudite et ses allies et le qatar.chacun a ses objectifs.les turcs les iraniens et les pakistanis et ils font tous les yeux doux au petrodolar du qatar.



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