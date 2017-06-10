تونس - مصر - الدخول مجاني الى ملعب رادس بالنسبة للعنصر النسائي والأطفال المصحوبين بأوليائهم

وقد انطلقت امس الجمعة عملية بيع التذاكر بشبابيك ملعب المنزه وقاعة توفيق بوهيمة برادس وكارفور المرسى بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة ظهرا.
وفيما يلي أسعار التذاكر:
المنصة الرئيسة: 50 دينار
مدارج مغطاة سفلى: 20 دينار (باب عدد 4)
مدارج مغطاة سفلى: 20 دينار (باب عدد 7)
مدارج 15 دينار (باب عدد 19 - 20)
مدارج 15 دينار (باب عدد 24 - 25)
مدارج جانبية 10 دينار (باب عدد 11 إلى 17)
مدارج جانبية 10 دينار (باب عدد 27 إلى 33)
Publié le:2017-06-10 18:12:10
Par:BenMoussa (Tunisia )
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