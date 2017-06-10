تونس - مصر - الدخول مجاني الى ملعب رادس بالنسبة للعنصر النسائي والأطفال المصحوبين بأوليائهم

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 18:12:10

- تقرر السماح بالدخول المجاني الى ملعب رادس بمناسبة المباراة الرسمية التي ستجمع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بنظيره المصري المقررة يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة 23.00 وذلك بالنسبة للعنصر النسائي والأطفال المصحوبين بأوليائهم حسب بلاغ صدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم.وقد انطلقت امس الجمعة عملية بيع التذاكر بشبابيك ملعب المنزه وقاعة توفيق بوهيمة برادس وكارفور المرسى بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة ظهرا.المنصة الرئيسة: 50 دينارمدارج مغطاة سفلى: 20 دينار (باب عدد 4)مدارج مغطاة سفلى: 20 دينار (باب عدد 7)مدارج 15 دينار (باب عدد 19 - 20)مدارج 15 دينار (باب عدد 24 - 25)مدارج جانبية 10 دينار (باب عدد 11 إلى 17)مدارج جانبية 10 دينار (باب عدد 27 إلى 33)