تصفيات كاس امم افريقيا (تونس/مصر) - المنتخب التونسي يواصل تحضيراته بالملعب الرئيسي برادس

Vendredi 09 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 11:00:07

- يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره المصري بعد غد الاحد بملعب رادس (س 23) لحساب الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2017) حيث اجرت العناصر الوطنية مساء امس الخميس اول حصة تدريبية لها على ارضية الملعب الرئيسي برادس.وسجلت الحصة التدريبية التي تواصلت الساعة والنصف مشاركة جميع اللاعبين.وقد ركز الاطار الفني خلالها على التدريب على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية .كما استغل المدرب الوطني نبيل معلول الحصة لاجراء مباراة تطبيقية قصد تحديد التشكيلة المثالية التي سيتم اعتمادها لمواجهة مصر.وسيعقد معلول مساء اليوم الجمعة ندوة صحفية بقاعة الندوات بملعب رادس انطلاقا من الساعة 21 و30د لتسليط الضوء عن اخر تحضيرات المنتخب وظروف المباراة المرتقبة.ر/إص