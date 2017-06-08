تصفيات امم افريقيا 2019 -المنتخب المصري - لاعبو الاهلي ينضمون الى التمارين الجماعية

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات - انضم خماسي الاهلى عبد الله السعيد واحمد حجازى وسعد سمير وحسام عاشور واحمد فتحى الى التمارين الجماعية للمنتخب المصري مساء امس بملعب الجيش ضمن معسكر الفريق بمدينة برج العرب استعدادا للسفر الى تونس مساء غد الجمعة لمواجهة المنتخب التونسى فى تصفيات امم افريقيا (الكامرون 2019) حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجامعة المصرية لكرة القدم في الموقع الاجتماعي فايسبوك.



وخاض شريف اكرامى تدريباته المعتادة مع زميليه عصام الحضرى واحمد الشناوى بينما تم تكثيف البرنامج التاهيلى لعبد الله السعيد تحت اشراف الجهاز الطبى طوال اليومين الماضيين ليلحق بالمباراة و انضم للتدريبات الجماعية امس ولم يؤثر الجرح فى جبهة طارق حامد على تركيزه وادى التدريبات بقوة.



واشتملت الحصة التدريبية على محاضرة فى البداية وتحدث كوبر للاعبين فى دائرة وسط الملعب ثم تنوعت التدريبات بين الجانب البدنى والتكتيكي وكذلك الانتشار والتمركز والتسديد على المرمى وكيفية مواجهة الكرات العرضية من الفريق المنافس وانتهت الحصة بلقاء تطبيقي في ثلثي الملعب.

ويذكر ان محمود تريزيغيه كان غادر معسكر المنتخب المصري بسبب الاصابة.

وتقام مباراة تونس ومصر يوم الاحد المقبل بملعب رادس بداية من الساعة الحادية عشرة مساء لحساب الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات امم افريقيا الكامرون 2019 ويلاقي لحساب نفس المجموعة منتخب النيجر نظيره السوازيلندي يوم السبت 10 جوان بنيامي.



ر/هس



Publié le:2017-06-08 16:25:03

