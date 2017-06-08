رونالدو يتصدر مجلة ''فوربس'' للرياضيين الاعلى دخلا في العالم

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 12:40:03

- احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل اوروبا لكرة القدم بصدارة لائحة مجلة (فوربس) للرياضيين الاعلى دخلا في العالم للعام الثاني على التوالي.وقدرت المجلة عائدات رونالدو (32 عاما) ب 93 مليون دولار، موزعة على 58 مليونا من كرة القدم و35 مليونا من ايرادات اخرى منها عقود الرعاية.وتأتي لائحة (فوربس) للرياضيين الاغنى في العالم الصادرة الاربعاء بعد ايام من قيادة النجم البرتغالي فريقه ريال مدريد الى الاحتفاظ بلقب دوري ابطال اوروبا اثر الفوز على جوفنتوس الايطالي 4-1 في المباراة النهائية.وتقدم "ليبرون جيمس" لاعب فريق كليفلاند بطل الدوري الامريكي للمحترفين في كرة السلة الى المركز الثاني في اللائحة بعائدات وصلت الى 86،2 مليون دولار، بعد ان كان في المركز الثامن عشر العام الماضي.وكان جيمس واحدا من 32 لاعبا في بطولة كرة السلة الامريكية ضمن قائمة اغنى مائة رياضي.وحل جيمس "الملك" في المركز الثاني بدلا من الارجنتيني ليونيل ميسي الذي بات ثالثا بـ 80 مليون دولار.وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رابعا (64 مليونا) ونجم غولدن ستايت وويرز لكرة السلة الامريكية كيفن دورانت خامسا (60،6 مليونا).وكانت نجمة كرة المضرب الامريكية سيرينا وليامس المتوجة بـ 23 لقبا في الجوائز الكبرى المرأة الوحيدة في اللائحة بعائدات تصل الى 27 مليون دولار، 19 منها من عقود الرعاية، وحلت في المركز الحادي والخمسين.واحتسبت (فوربس) العائدات من عقود الرعاية وما شابه والرواتب والجوائز المالية والحوافز بين الاول من جوان 2016 حتى الاول من جوان 2017.