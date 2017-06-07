التلفزة التونسية تدعو إلى الإسراع بسن قانون متصل بقيس نسب المشاهدة

Mercredi 07 Juin 2017

بــاب نــات

بيان صحفي





Publié le:2017-06-07 12:45:41

-تبعا للجدل المتواصل في القطاع السمعي و البصري حول مصداقية قيس نسب المشاهدة المتعلقة ببرمجة شهر رمضان، خاصّة، و المعايير القانونية والتقنية لقيس نسب المشاهـــــــــــدة و الاستماع و النفــــــــــــــــــــاذ و استطلاعات الرأي عامّة ، و تأثير ذلك المباشر على المنوال الاقتصادي للمؤسسات السمعية والبصرية و مصادر تمويلها، فان التلفزة التونسية، و إذ تنأى بنفسها عن الدخول في أي جدال من هذا القبيل ، فإنها تدعو كافة المتدخلين في الشأن السمعي والبصري من هياكل تعديلية و هياكل عمومية و خاصة وهياكل مهنية و مكاتب قيس و دراسات إلى العمل على الإسراع بسن المعايير ذات الطابع التنظيمي و القانونـــي و التقني المتصلة بقيس نسب المشاهدة والاستماع والنفـــــاذ و المتعلقة باستطلاعات الرأي لما في ذلك من ارتباط وثيق بديمومة المؤسسات الإعلاميةو منوالها الاقتصادي و قدراتها التنافسية .