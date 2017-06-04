عرض ''إشبيليات'' لفرقة سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي يفتتح مهرجان ''نسمات أندلسية'' بأريانة

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 16:06:54

- احتضن الفضاء الخارجي للمكتبة المعلوماتية بأريانة مساء السبت أولى سهرات مهرجان "نسمات أندلسية" الذي يتواصل إلى غاية يوم 10 جوان، من خلال عرض "إشبيليات" لفرقة سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي، بحضور لافت لجمهور قدم متعطشا لسماع الأغاني التونسية الأصيلة المستوحاة من الموسيقى الأندلسية.واختارت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، الراعية للمهرجان بالتعاون مع جمعية أحباء المكتبة المعلوماتية، فرقة سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي لعرض الافتتاح باعتبارها من أعرق الفرق الموسيقية التي بحثت في الموسيقى الأندلسية والمالوف والمخزون الموسيقي التونسي، وقدمته بنفس لا يخلو من التجديد.وتأسست هذه الفرقة منذ ستينات القرن الماضي وضمت خيرة الموسيقيين والباحثين في التراث الموسيقي ومنهم بالخصوص عبد الحميد بن علجية وخميس الحنافي.وبين الطبوع التونسية "الرمل" و"السيكاه" والمالوف، رحلت فرقة سيدي بوسعيد، بقيادة محمد علي بن الشيخ، بالجمهور إلى أجواء ساحرة كانت تميز أرض الأندلس "اشبيلية" و"طليطلة" و"غرناطة"، حيث امتزجت مشاعر المتعة بالاشتياق للزمن الجميل، قبل العودة لتحط الرحال بأرض تونس الخضراء وتقدم أجمل الأغنيات "زهر البنفسج" وفراق غزالي" وسيدي بوسعيد الباجي" و"محلى ليالي اشبيلية" وغيرها من الأغاني التراثية والطبوع التونسية الأصيلة.ولم يخل عرض "إشبيليات" من التلوينات الموسيقية التي استندت بالأساس لبعض الطرق ومنها العيساوية التي تشتهر بها منطقة سيدي بوسعيد لتكون سهرة افتتاح مهرجان "نسمات أندلسية" سهرة رمضانية بامتياز.