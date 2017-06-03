''القيتارة تغني تونس'' مع سفيان سفطة في ترنيمات ليالي الرشيدية بالمدينة العتيقة بالعاصمة

Samedi 03 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 19:06:07

- مختارات موسيقية تونسية خالصة إمتزجت بعبق ليالي شهر رمضان بمدينة تونس العتيقة، قدمها الفنان وعازف القيتارة سفيان سفطة، لينتج تطويعا جماليا لنغمات القيتارة مع طبوع المدونة الموسيقية التراثية التونسية، وذلك في رابع سهرات الدورة الرابعة لليالي الرشيدية، التي تنظمها جمعية المعهد الرشيدي من 30 ماي إلى 22 جوان 2017.ولئن كانت أوتار القيتارة متوافقة عادة مع النغمات الغربية، إلا ان سفيان سفطة إنفتح بها على المقامات الطربية التونسية، لتغني القيتارة التراث التونسي بتوزيع طريف جمع بين الحداثة والأصالة الفنية، فجاءت أغاني "يا قمرة الليل" و"خلي يقولو واش يهم" و"ريتك ما نعرف وين"... وفقا لاختيارات جمالية في الإنتقال بين الطبقات الموسيقية التي تناغمت مع التمازج الفني التراثي التونسي والغربي.وفي هذا السياق، بين الهادي الموحلي مدير المهرجان، أن برمجة هذا العرض جاءت من قناعة اللجنة المنظمة للتظاهرة بأن سفيان سفطة إبن معهد الرشدية، حيث تتلمذ في المعهد وتلقى تكوينا في العزف والآداء ليصبح أستاذا للموسيقى وفنانا يعشق القيتارة، لدرجة أقلمة مختلف الأصناف الموسيقية لا سيما منها التونسية الضاربة في الأصالة والتراث.ويستضيف معهد الرشيدية للموسيقى التونسية بنهج الدريبة بالمدينة العتيقة بالعاصمة، إلى غاية 22 جوان الحالي، مجموعة من العروض الموسيقية بمختلف أنماطها على غرار المالوف والأغاني الطربية الموسيقية والشرقية.ففي ما يتعلّق بموسيقى المالوف والموشحات، تحتضن دار الرشيدية عروضا موسيقية تؤمنها مجموعة من فروع المعهد في الجهات.وستقدّم فرقة الرشيدية بالمنستير أولى عروض موسيقى المالوف يوم 7 جوان بعرض يحمل عنوان "نوبة النوبات"، ثم سيكون الموعد يوم 9 جوان مع فرقة الرشيدية ببنزرت التي ستقدم عرضا بعنوان "من وحي الترنان".وتتواصل عروض فروع المعهد الرشيدي بالجهات يوم 13 جوان مع عرض "همسات البحر" لفرقة الرشيدية بقليبية، ثم يلتقي عشاق المالوف بفرقة الرشيدية بالقيروان يوم 18 جوان في عرض بعنوان "أنوار القيروان"، وتختتم فرقة المعهد الرشيدي سلسلة عروض المالوف يوم 22 جوان، وذلك بمشاركة كل من سفيان الزايدي ومحسن الشريف وسماح البرهومي.وتقترح تظاهرة "ليالي الرشيدية في المدينة" (ترنيمات) على روادها عرضين طربيين ستحتضنهما دار حسين بباب منارة، وستؤمنهما كل من فرقة شيوخ سلاطين الطرب غدا الأحد 4 جوان، والفنانة نبيهة كراولي بعرض يحمل عنوان "القنطرة" وذلك يوم 16 جوان.أمّا بقية السهرات المدرجة ضمن تظاهرة "ترنيمات" في دورتها الرابعة، فيؤثثها الأستاذ عبد الستار عمامو بمداخلة حول "نساء الرشيدية"، تتخللها مقاطع موسيقية بإمضاء الفنانة سعاد الربيعي، وذلك يوم 5 جوان، ويليها في سهرة اليوم الموالي عرض بعنوان "رحلة على ضفاف المتوسط".وتؤمن فرقة "أطباء نادي الذكريات" سهرة يوم 8 جوان.وسيحظى رواد المدينة العتيقة والمعهد الرشيدي يوم 10 جوان بسهرة مع أهل الجريد بعنوان "تحت ظلال الجريد".ويلتقي الجمهور يوم 11 جوان بمهر الهمامي في سهرة بعنوان "ريحانة"، تليها يوم 12 جوان سهرة بعنوان "طابع ونفوس" يقدمها كل من يوسف الوسلاتي وخولة طاوس.وسيفسح المجال يوم 15 جوان لأصوات المواهب الصاعدة من مختلف ولايات الجمهورية ترافقها فرقة محمد الأسود، وتقترح فرقة نادي عبيد للموسيقى على جمهورها يوم 17 جوان عرضا بعنوان "ليالي العشاق.وتقدّم الجمعية الثقافية "نسيم الصباح" من الجزائر حفلا طربيا يوم 19 جوان، في حين ستخصص سهرة 21 جوان لحفل السلامية وتكريم إطارات جامع حمودة باشا.سهى