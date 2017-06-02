مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب التسجيل لصناديق دعم الإنتاج السينمائي في مرحلة التطوير

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 16:02:21

- أعلنت هيئة تنظيم الدورة السابعة لمهرجان مالمو للسينما العربية التي ستلتئم من 6 إلى 10 أكتوبر 2017 بمدينة مالمو، عاصمة مقاطعة سكونا السويدية (أقصى جنوب السويد)، عن فتح باب تسجيل مشاريع الأفلام لنيل الدعم المالي، المخصص من قبل صناديق دعم سوق المهرجان.وتمتد فترة تسجيل المشاريع السينمائية التي لا تزال قيد الإنجاز، ، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمهرجان مالمو للسينما العربية، من 1 جوان الجاري إلى غاية 31 جويلية 2017.وتهدف مبادرات دعم الأفلام التي أطلقها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الأولى سنة 2015، إلى تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك بين السويد والعالم العربي، إذ أسس المهرجان في سوقه عدة منصات لدعم الأفلام التي تسلط الضوء، خاصة، على الثقافة والهوية العربية وقضايا اللجوء.وسيتم اختيار مجموعة من مشاريع الأفلام التي لا تزال في مرحلة التطوير، من قبل لجان تحكيم مشتركة بين المهرجان والجهات الداعمة للتنافس على نيل دعم خاص للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، فضلا عن الأشرطة الوثائقية.ويوفر سوق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يلتئم من 7 إلى 9 أكتوبر 2017، فرصة التعريف بالأفلام السينمائية الجديدة بأشكال مختلفة، عبر تنظيم عروض خاصة للأفلام المنتجة حديثا، والتي لم تحصل على فرصة المشاركة في مسابقات واحتفاليات المهرجان.وسيتم عرض هذه الأعمال السينمائية، من خلال ركن الأفلام في السوق بالنسبة للأفلام القصيرة، فيما تعرض الأفلام الروائية الطويلة في قاعة سينما سبيغلين للأفلام الروائية الطويلة أمد