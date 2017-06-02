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Sport

كرة اليد - تعيين عصام اللحياني مدربا جديدا لمنتخب الكبريات

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن المكتب الجامعي لكرة اليد خلال اجتماعه يوم امس الخميس عن تعيين عصام اللحياني مدربا جديدا لمنتخب الكبريات.
وكان اللحياني حاضرا ضمن الاطار الفني للمنتخب التونسي للكبريات خلال منافسات بطولة امم افريقيا 2014 كمساعد للبرتغالي باولو فيريرا فضلا عن اشرافه على منتخب الصغريات والوسطيات.
وكان اللحياني حتى تعيينه الاخير يشغل خطة مدرب فريق شبيبة الشيحية.

وفي تصريح ل "وات" كشف مصدر من الجامعة التونسية لكرة اليد ان " اللحياني سيشرع في استكمال تركيبة الفريق الذي سيعمل معه على راس المنتخب التونسي للسيدات في اقرب الاجال . .. قبل ان يتجه نحو اعداد منتخب الكبريات للمشاركة في فعاليات بطولة العالم بالمانيا في شهر ديسمبر 2017.

ويشار الى ان جامعة كرة اليد كانت قد تلقت مؤخرا دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي لحضور حفل القرعة المقرر يوم 27 جوان القادم بمدينة هامبورغ.

وتقام بطولة العالم للسيدات من 1 الى 17 ديسمبر المقبل بالمانيا.
وستكون القارة الافريقية ممثلة في المونديال بكل من انغولا والكامرون وتونس.
ر- م ف

Publié le:2017-06-02 13:23:48

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