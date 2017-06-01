عروض ثقافية متنوعة تؤثث ليالي رمضان بولاية المهدية

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 21:03:24

- تعيش ولاية المهدية على وقع السهرات الرمضانية من خلال عروض ثقافية متنوعة تتوزع بين الموسيقى والمسرح والإنشاد الصوفي والفن البدوي وغيرها.ففي مدينة المهدية تنطلق الدورة 16 لمهرجان المدينة، يوم 10 جوان الجاري، بعرض موسيقي يحتضنه فضاء البرج الأثري ويحمل عنوان "بياعة الورد" للفنان خالد سلامة، فيما تعرض مسرحية "كوشمار" لفرقة مدينة تونس للتمثيل، يوم 12 من الشهر نفسه.وفي اليوم الموالي، تقدم مجموعة أجيال بقيادة انطون الصافي عرض موسيقيا، ليتجدد الموعد مع الموسيقى يوم 15 جوان من خلال سهرة فنية يحييها المطرب حسن الدهماني.ويكون رواد البرج الأثري بالمهدية، يوم 17 جوان، على موعد مع عرض سوري لفرقة "شيوخ سلاطين الطرب"، يليه في اليوم الموالي عرض صوفي بعنوان "التخميرة" للفنان مراد باشا.وفي ساحة البلدية بالمهدية، يقدم حسان العريبي، يوم 19 جوان عرضا موسيقيا بعنوان "ريحانة"، ليسهر جمهور هذا الفضاء الطلق في اليوم الموالي مع "أجيال الكمنجة" في لقاء يجمع البشير السالمي ومحمد الغربي وأنيس القليبي.ويحتضن فضاء الزهراء بالمهدية، في نفس اليوم (20 جوان) سهرة "الغناية" المستمدة من الفن البدوي وذلك بمشاركة خليفة الدريدي ولطفي الطرودي والشاعر الشعبي مبروك عبد المولى.ويسدل الستار على فعاليات هذه التظاهرة الرمضانية يوم 21 جوان، بساحة البلدية بالمدينة، بحفل تؤمنه عيساوية المهدية بقيادة محمد علي حمزة.كما تحتفل مدينة الجم، من ولاية المهدية، بليالي رمضان من خلال عرض حضرة رجال تونس بقيادة الشيخ توفيق دغمان، وذلك يوم الاثنين 5 جوان.ويقدم رفيق الزيتوني يوم 7 جوان عرضا في الألعاب السحرية.ويسهر أحباء الفن الطربي يوم السبت 10 جوان مع فرقة "سلاطين الطرب" ويوم 12 جوان مع "خماسي الطرب في عرض الذاكرة" بقيادة المايسترو وحيد التريكي ليقدم المطرب مرتضى يوم 14 جوان عرض "صنعة إيدين" بإدارة المنتج حاتم القيزاني.وتختتم فعاليات ليالي المدينة بالجم يوم الجمعة 16 جوان بعرض التخميرة لمراد باشا.وتحتضن دار الثقافة أولاد الشامخ من ولاية المهدية، يوم 15 جوان عرض الحضرة لفاضل السقا يليه يوم 16 حفل موسيقي يحييه سامي الهلالي ويوم 17 يكون الموعد مع عرض مسرحي فكاهي بعنوان "شعبان في الشعانبي" للسعد عثمان.ويسهر رواد دار الثقافة أولاد الشامخ يوم 18 جوان مع حفل موسيقي تؤثثه ناجحة جمال لتختتم هذه التظاهرة يوم 19 من الشهر نفسه من خلال حفل موسيقي يقدمه أيمن العلجي.أما دار الثقافة بسيدي علوان، فتستضيف بمناسبة ليالي رمضان، الفنانة درة البشير يوم 11 جوان لتفسح المجال يوم 13 من الشهر ذاته أمام الألعاب السحرية.كما يحتضن هذا الفضاء حفلا لفرقة الألفة النسائية وعرضا لحضرة فاضل السقا، فضلا عن مسرحية "شعبان في الشعانبي" وسهرة موسيقية بإمضاء سمية الحثروبي، وذلك أيام 16 و 17 و18 و20 جوان الجاري.وفي دار الثقافة بالشابة، تقدم مجموعة النوروز بالمهدية عرضا يوم السبت 10 جوان الجاري، فيما يسهر أحباء الفن الشعبي، في اليوم الموالي مع الفنان عبد الله المناعي.ويحتضن الفضاء نفسه عرضا لكورال "الكروان" وحفلا للفنان عادل سلطان وآخر للفنانة سمية الحثروبي إلى جانب وعرض "زيارة ونيارة" لألفة العبيدي، وذلك على التوالي في سهرات أيام 12 و13 و14 و15 جوان الحالي.أمد -