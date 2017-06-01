مصدر رسمي من النجم : صفقة انتقال عمرو مرعي الى النجم تمت وفق الصيغ القانونية

واوضح بالقول " ننتظر موعد فترة الانتقالات الصيفية لتفعيل العقد الممضى بين الطرفين على ان يكون قدوم اللاعب الى سوسة في بداية شهر جويلية القادم".
ويشار الى ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان حذر امس في تصريح لاحدى الاذاعات المصرية اللاعب عمرو مرعي "من الانتقال الى النجم خلال فترة الانتقالات القادمة على اعتبار ان اللاعب وقع عقدا مبدئيا لفائدة الزمالك المصري للانضمام الى صفوفه خلال الموسم المقبل".
ويلعب عمرو مرعي (25 سنة/ 1م و75صم/ 68 كلغ) في صفوف انبي في الدرجة الاولى المصرية لكرة القدم وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المصري.
ر- م ف
Publié le:2017-06-01 18:09:47
Par:kamelwww (France )
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