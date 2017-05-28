النجم الارجنتيني ليونيل ميسي باق في صفوف برشلونة ''لسنوات طويلة''

Dimanche 28 Mai 2017

بــاب نــات - أكد المدير الفني لبرشلونة الاسباني لويس أنريكي أن اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي سيبقى في النادي الكتالوني لسنوات "طويلة مقبلة", مطمئنا جماهير البارصا بعد تداول العديد من وسائل الاعلام خبر إحتمال رحيل ليو عن قلعة الكامب نو.

بعد التتويج بلقب كأس ملك اسبانيا امس السبت عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس (3-1) في المباراة النهائية سئل إنريكي عن تتويج ميسي بثلاثين لقبا في الوقت الذي يبلغ فيه عامه الثلاثين الشهر المقبل ليرد قائلا: "30 لقبا في 30 عاماً ليس بالأمر السهل.

ميسي سيبقى معكم لسنوات طويلة.

يمكننا الاستمتاع بمهاراته لسنوات كثيرة مقبلة".

و في نفس السياق أضاف الفني الشاب الذي أعلن رحيله عن تدريب برشلونة: "البقاء في القمة لا يتطلب فقط أن يكون لديك قدرات ولكن قوة جسدية أيضا وميسي لديه كل ذلك", واصفا الارجنتيني الذي سجل هدفا وصنع آخر خلال فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس باللاعب "الظاهرة".

ولدى سؤاله حول ما إذا كان فوزه بلقب جديد يجعله يندم على قرار الرحيل عن برشلونة قال: "لا أحتاج إلى ذلك والفريق أيضا.

الرحيل بهذه الطريقة يجعلني سعيدا.



بالتأكيد لا أشعر بالحزن عندما أفكر في الألقاب التسعة التي فزت بها من أصل 13 لقبا على مدار ثلاث سنوات".



Publié le:2017-05-28 20:07:41

