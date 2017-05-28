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Sport

باريس سان جرمان يحرز كاس فرنسا على حساب انجيه 1-0

Dimanche 28 Mai 2017
بــاب نــات - أحرز فريق باريس سان جرمان لقبه الحادي عشر في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم (رقم قياسي) بفوزه على انجيه 1-0 مساء امس السبت على أرضية ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان ديني بباريس.

وسجل هدف الفوز المدافع السنغالي المخضرم عيسى سيسوخو (90+1 خطأ في مرمى فريقه).

ويعد هذا اللقب الثالث على التوالي لفريق المدرب الاسباني "اوناي ايمري" الذي قاده إلى كأس الابطال المحلية وكأس الرابطة على حساب موناكو الذي أوقف سلسلة انتصاراته بلقب البطولة المحلية هذا الموسم.
ر- م ف



Publié le:2017-05-28 00:13:14

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