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رامز تحت الأرض: التفاصيل الكاملة لبرنامج رامز جلال في شهر رمضان 2017

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - وقع نجم بوليوود شاروخان Shahrukhan، ضحيّة الفنان المصري رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز تحت الأرض"، الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك 2017.

ويظهر شاروخان البالغ من العمر 51 عامًا، في برومو البرنامج، في الرمال المتحركة، محاولًا كتم غضبه، ثم يعتدي على رامز جلال، بعد معرفته بالمقلب الذي واجه فيه الزواحف الاصطناعيّة، من تأليف رامز جلال وفريق عمله.

إلى جانب شاروخان تعرّضت مجموعة كبيرة من المشاهير للمقلب نفسه، كالنجمة المصريّة نادية الجندي، والنجم وائل كفوري، وسهير رمزي، وفيفي عبده وغيرهم.

وتتمثل فكرة البرنامج في قيام الضيوف بتسجيل حلقة كاملة مع الإعلامي اللبناني " نيشان " ، وبعدها يتم الإتفاق مع الضيف للخروج إلى الصحراء لتصوير برومو للحلقة.


وعندما يدخلوا دخولهم الصحراء تقوم أجهزة حديثة بعمل ما يشبه " الرمال المتحركة " تبتلع السيارات وتبتلع الضيف ، الذي يجد نفسه مغروس حتي صدره في الرمال ، وفي النهاية يخرج رامز من تحت الرمال مرتديا زي كامل " ضفدع " و مرة " ذئب " و مرة " أسد " .


Publié le:2017-05-27 11:44:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 143281

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 04m |           
المليارات التي صرفتها الامارات على هذا البرنامج ...لو صرفوا جزئ منها على المجاعة في اليمن والصومال؟؟؟؟؟؟؟؟



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