افروباسكيت 2017 - المنتخب التونسي يشرع في تحضيراته يوم 19 جوان المقبل

Jeudi 25 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 18:16:51

- يشرع المنتخب التونسي لكرة السلة في تحضيراته للبطولة الافريقية للامم (افروباسكيت 2017) يوم 19 جوان المقبل من خلال اجراء تربص اعدادي بمدينة المنستير.وقد تم خلال اجتماع ضم رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي ومدرب المنتخب التونسي ماريو بالما والمدير الفني للجامعة محمد التومي ضبط البرنامج الكامل للتحضيرات للأفروباسكات الذي يتضمن سلسلة من التربصات الخارجية في كوسوفو من 10 الى 16 جويلية وفي رومانيا من 16 الى 26 جويلية وفي البرتغال من 27 جويلية الى 3 اوت وفي فرنسا من 3 الى 6 اوت وفي اسبانيا من 7 الى 10 اوت.وسيختتم المنتخب الوطني تحضيراته للبطولة الافريقية بخوض منافسات دورة تونس الدولية المقررة من 24 الى 26 اوت القادم.وبخصوص مشاركة صالح الماجري في النهائيات القارية تقرر مراسلة فريقه دالاس مافريكس الامريكي للاطلاع على الملف الطبي للاعب وبحث امكانية مشاركته في الافروباسكيت بعد استيفاء فترة العلاج التي يخضع لها حاليا بالعاصمة الاسبانية مدريد في حين تاكدت مشاركة مايكل رول في البطولة الافريقية القادمة المقررة بانغولا خلال شهر سبتمبر المقبل.ومن جهة اخرى تقرر اخضاع اللاعب جمال السايح من اصول تونسية الذي ينشط في بطولة الجامعات الأمريكية لسلسلة من الاختبارات للنظر في إمكانية تعزيزه لصفوف المنتخب التونسي في الإستحقاقات القادمة علما وان اللاعب يلعب في المركزين 1 و2.يذكر ان المنتخبات المتاهلة الى الافروباسكيت 2017 هي انغولا البلد المستضيف، نيجيريا حاملة اللقب، تونس، المغرب، السنغال، مالي، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، مصر، أوغندا، الكاميرون، جنوب إفريقيا، الموزمبيق، جمهورية افريقيا الوسطى بالإضافة إلى غينيا ورواندا اللتين استفادتا من بطاقة دعوة من طرف الاتحاد الافريقي لكرة السلة.ر-امين