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عندما تمثل حرية التعبير امام القضاء

Jeudi 25 Mai 2017
محمد الدّقي، إبن الحفصية، شاعر وكاتب تونسي وأستاذ تعليم عال بجامعة منوبة. بدأ حياته بين أزقة الربط العربي ولم ينسى في يوم ذكرياته. "عشت في حومة شعبية، اكتسبت منها كل عاداني السيئة والجيّدة. اكتسبت فيها شغفي بالفن ونزعة النقد الساخر ''

صاحب المجموعة الشعرية خالتي خضراء يمثل اليوم امام القضاء بتهمة المس من الاخلاق الحميدة بسبب تأويل البعض لقصائده التي نشرت مؤخرا و التي اختار الدارجة التونسية في كتابتها

كتاب "خالتي خضراء يصور هاجس الكاتب بالأدب الملتزم وتركيزه هذه المرّة على الشأن الوطني الاجتماعي والسياسي من خلال تطرقه لما يعانيه المواطن التونسي، من جور إخوانه المتكرّشين وتوسع دائرة الفساد وغياب البديل السياسي القادر على بناء مشروع وطني حقيقي.

هذا الالتزام جلب لصاحبه حملات تشويه وتضييق وحتى متابعات قانونية تحت تعلة الإيحاء والثلب وآخرها استدعاؤه للمثول أمام القضاء اليوم بتهمة الثلب الذي تتضمّنه مجموعة من الشذرات المنشورة بكتاب "خالتي خضراء". مضايقات تهدف إلى عزله وتحديد مجال حركته ودفعه إلى التوقف عن النقد والكتابة الساخرة باللهجة الدارجة التونسية.


كتاب يجر صاحبه للمثول امام القضاء يجعلنا اليوم نخاف خسارة ابرز مكاسب الثورة ألا و هي حرية التعبير.


Publié le:2017-05-25 12:47:18

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