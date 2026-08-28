JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:28 Tunis

تارانتو 2026-جودو: تأهل التونسية أميمة البديوي إى الدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a4d976aad601.35073197_efkoqnhmgjipl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 13:14 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ضمنت لاعبة الجودو التونسية أميمة البديوي تأهلها إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن تحت 48 كلغ ضمن دورة الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية إثر فوزها على الجزائرية رحمة غليمة بالإسقاط في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة.
وستلاقي البديوي في الدور نصف النهائي لاحقا الايطالية جوليا غيليوني التي ترشحت على حساب لاعبة كوسوفو ايرزا مومينوفيك بالإسقاط.

يذكر أن البديوي أعفيت من خوض الدور ثمن النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335189

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
40°-27
39°-28
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio