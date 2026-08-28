تارانتو 2026-جودو: تأهل التونسية أميمة البديوي إى الدور نصف النهائي

ضمنت لاعبة الجودو التونسية أميمة البديوي تأهلها إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن تحت 48 كلغ ضمن دورة الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية إثر فوزها على الجزائرية رحمة غليمة بالإسقاط في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة.وستلاقي البديوي في الدور نصف النهائي لاحقا الايطالية جوليا غيليوني التي ترشحت على حساب لاعبة كوسوفو ايرزا مومينوفيك بالإسقاط.يذكر أن البديوي أعفيت من خوض الدور ثمن النهائي.