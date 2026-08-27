ترامب يلمّح إلى إعادة تسمية المحيط الأطلسي و الهادئ

وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، إنه بعد إعادة تسمية خليج المكسيك إلى، فإن الولايات المتحدة أصبحت لديها «خليج» و«بحيرة» يحملان اسم أمريكا، مضيفا:وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه سبق أن تبناه ترامب لإعادة تسمية عدد من المعالم الجغرافية، إذ وقع فيأمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى، كما أعاد تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية،ويكتسيأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، باعتباره يربط بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا، كما يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية والطاقة وممرا حيويا للبحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.أما، وهو الأكبر والأعمق بين محيطات العالم، فيمثل أحد أبرز مسارح التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، نظرا للأهمية العسكرية والاقتصادية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.