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ترامب يلمّح إلى إعادة تسمية المحيط الأطلسي و الهادئ

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 22:10 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى إمكانية إعادة تسمية المحيط الأطلسي و المحيط الهادئ، في أحدث تصريحاته المتعلقة بإطلاق أسماء جديدة على معالم وممرات جغرافية استراتيجية.


وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، إنه بعد إعادة تسمية خليج المكسيك إلى «الخليج الأمريكي»، فإن الولايات المتحدة أصبحت لديها «خليج» و«بحيرة» يحملان اسم أمريكا، مضيفا: «الآن نحن بحاجة إلى محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي و/أو المحيط الهادئ».
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وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه سبق أن تبناه ترامب لإعادة تسمية عدد من المعالم الجغرافية، إذ وقع في 20 جانفي 2025 أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى «الخليج الأمريكي»، كما أعاد تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية، جبل دينالي، إلى جبل ماكينلي.


ويكتسي المحيط الأطلسي أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، باعتباره يربط بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا، كما يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية والطاقة وممرا حيويا للبحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

أما المحيط الهادئ، وهو الأكبر والأعمق بين محيطات العالم، فيمثل أحد أبرز مسارح التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، نظرا للأهمية العسكرية والاقتصادية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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