JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:07 Tunis

الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026-الكرة الطائرة رجال) المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرتغالي 3-صفر وينهي مشاركته في المركز الثالث بالمجموعة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 15:13 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة (رجال) على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-11 و25-21 و25-19 اليوم الجمعة لحساب منافسات المجموعة الاولى ضمن دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وهو الفوز الثالث للسداسي التونسي في هذه الألعاب بعد انتصاره على المنتخب الصربي 3-2 والمنتخب الجزائري 3-صفر.

وفي المقابل، انقاد المنتخب التونسي إلى خسارتين أمام كل من المنتخبين الايطالي والفرنسي بنفس النتيجة صفر-3.
وأنهي المنتخب التونسي مشاركته في المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف المنتخبين الفرنسي والايطالي اللذين ضمنا تاهلهما إلى الدور نصف النهائي قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم لتحديد متصدر المجموعة.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الصربي على نظيره الجزائري 3-2.


الترتيب ن ل
فرنسا 12 4
ايطاليا 12 4
تونس 8 5
صربيا 6 5
الجزائر 2 5
البرتغال 2 5
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335194

babnet

كل الأخبار...

16:07 - كلية الطب بسوسة تحتضن الدورة الدولية الاولى للتظاهرة العلمية حول الحركة والرياضة والصحة المستدامة يوم 9 اكتوبر 2026
15:22 - تارانتو 2026-جودو: التونسية أميمة البديوي تعبر إلى الدور النهائي
15:16 - الاتفاق خلال لقاء بين رئيس رابطة حقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة الشغيلة على مواصلة العمل المشترك
15:15 - الرابطة المحترفة الثانية - سحب رزنامة الموسم الرياضي 2026-2027 يوم 3 سبتمبر القادم
15:13 - الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026-الكرة الطائرة رجال) المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرتغالي 3-صفر وينهي مشاركته في المركز الثالث بالمجموعة الأولى
14:28 - بلدية باردو تنبّه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى منع الإلقاء العشوائي للفضلات
14:08 - المؤتمر الثاني لمجلس الاعمال التونسي الافريقي يوم 12 سبتمبر 2026 بتونس العاصمة
13:51 - سفارة جمهورية كوريا بتونس تنظم تظاهرة ثقافية وغذائية يوم 26 سبتمبر 2026 بتونس العاصمة
13:50 - سليانة: تواصل جهود السيطرة على حريق جبل بولمان ببرقو
13:38 - تعاون تونسي أمريكي لدعم القدرات في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet40°
38° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
38°-28
39°-29
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio