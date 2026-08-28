الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026-الكرة الطائرة رجال) المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرتغالي 3-صفر وينهي مشاركته في المركز الثالث بالمجموعة الأولى

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة (رجال) على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-11 و25-21 و25-19 اليوم الجمعة لحساب منافسات المجموعة الاولى ضمن دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.وهو الفوز الثالث للسداسي التونسي في هذه الألعاب بعد انتصاره على المنتخب الصربي 3-2 والمنتخب الجزائري 3-صفر.وفي المقابل، انقاد المنتخب التونسي إلى خسارتين أمام كل من المنتخبين الايطالي والفرنسي بنفس النتيجة صفر-3.وأنهي المنتخب التونسي مشاركته في المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف المنتخبين الفرنسي والايطالي اللذين ضمنا تاهلهما إلى الدور نصف النهائي قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم لتحديد متصدر المجموعة.وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الصربي على نظيره الجزائري 3-2.فرنسا 12 4ايطاليا 12 4تونس 8 5صربيا 6 5الجزائر 2 5البرتغال 2 5