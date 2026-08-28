كلية الطب بسوسة تحتضن الدورة الدولية الاولى للتظاهرة العلمية حول الحركة والرياضة والصحة المستدامة يوم 9 اكتوبر 2026

ينظم مخبر البحوث في فيزيولوجيا التمارين الرياضية وعلم وظائف الأعضاء المرضية بكلية الطب بسوسة ،الدورة الثانية من "يوم المخبر" والدورة الدولية الأولى لهذه التظاهرة العلمية وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالمركب الاجتماعي العلمي بالكليةوتنعقد هذه التظاهرة تحت شعار " الحركة والرياضة والصحة المستدامة.. النشاط البدني المتخصص والابتكار" وذلك في إطار دفع البحث العلمي وتبادل الخبرات حول المستجدات المرتبطة بالحركة البشرية والنشاط البدني والصحة.وتعد هذه الدورة مناسبة هامة لتوسيع دائرة المشاركة العلمية وتعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين في مجالات علوم الرياضة والطب والتأهيل والابتكار التكنولوجيويهدف هذا اللقاء العلمي الى مزيد تعميق البحوث العلمية حول العلاقة بين الرياضة والصحة والتغذية كمنظومة متكاملة للحفاظ على الصحة الجسدية والعقليةومن المنتظر، أن تجمع هذه التظاهرة ثلة من الأساتذة والباحثين في علوم الرياضة والبيوميكانيك والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي العلاج الوظيفي والمهندسين في الطب الحيوي الى جانب وخبراءفي الذكاء الاصطناعي وطلبة الدكتوراه لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحركة البشرية والصحة.ويتضمن البرنامج محاضرات علمية ومداخلات شفاهية وعروضا علمية الى جانب فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات بما من شأنه دعم التواصل بين مختلف الاختصاصات ذات الصلة بالنشاط البدني والصحة والوقاية من الامراضوتندرج هذه التظاهرة في سياق الاهتمام المتزايد بدور النشاط البدني للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تقييم الحركة والأداء البدني وتحسين التكفل الصحي.