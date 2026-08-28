الاتفاق خلال لقاء بين رئيس رابطة حقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة الشغيلة على مواصلة العمل المشترك

اتفق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة، على مزيد التنسيق وتوحيد الجهود لمواصلة العمل المشترك بين المنظمات الوطنية، بغاية تعميق الحوار حول القضايا الوطنية.وأفادت الرابطة في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، بأن لقاء انعقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، جمع الطريفي، والسالمي، بحضور عضوي المكتب التنفيذي الوطني عثمان الجلولي وسليم البوزيدي.وأضافت أن اللقاء تناول مستجدات الوضع العام بالبلاد والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.