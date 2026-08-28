سفارة جمهورية كوريا بتونس تنظم تظاهرة ثقافية وغذائية يوم 26 سبتمبر 2026 بتونس العاصمة
تنظم سفارة جمهورية كوريا في تونس تظاهرة ثقافية وغذائية تحت عنوان "K-Street Food Day " بتونس العاصمة في إطار التعريف بالمطبخ الكوري وثقافته الغذائية وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا وتونس
وتندرج هذه المبادرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ضمن الأنشطة التي تنظمها السفارة للتعريف بالثقافة الكورية وإتاحة فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف جوانب
من الحياة اليومية والمطبخ الكوري في أجواء تفاعلية
ويشارك في هذه التظاهرة الغذائية التي تجمع بين التذوق والتعلم والترفيه جميع المهتمين بالمطبخ والثقافة الكورية
ويتضمن البرنامج حصص تذوق مأكولات الشارع الكورية وورشة عملية لإعداد الـ"Gimbap"وهو أحد الأطباق الكورية المعروفة إلى جانب مسابقة معلوماتية حول المطبخ الكوري
ودعت السفارة الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل قبل الموعد النهائي يوم 13 سبتمبر 2026 عبر الاستمارة الالكترونية التالية
httpss://forms.gle/b9RRhKd1Y8DzJpzw8
رصد
وتندرج هذه المبادرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ضمن الأنشطة التي تنظمها السفارة للتعريف بالثقافة الكورية وإتاحة فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف جوانب
من الحياة اليومية والمطبخ الكوري في أجواء تفاعلية
ويشارك في هذه التظاهرة الغذائية التي تجمع بين التذوق والتعلم والترفيه جميع المهتمين بالمطبخ والثقافة الكورية
ويتضمن البرنامج حصص تذوق مأكولات الشارع الكورية وورشة عملية لإعداد الـ"Gimbap"وهو أحد الأطباق الكورية المعروفة إلى جانب مسابقة معلوماتية حول المطبخ الكوري
ودعت السفارة الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل قبل الموعد النهائي يوم 13 سبتمبر 2026 عبر الاستمارة الالكترونية التالية
httpss://forms.gle/b9RRhKd1Y8DzJpzw8
رصد
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