سفارة جمهورية كوريا بتونس تنظم تظاهرة ثقافية وغذائية يوم 26 سبتمبر 2026 بتونس العاصمة

تنظم سفارة جمهورية كوريا في تونس تظاهرة ثقافية وغذائية تحت عنوان "K-Street Food Day " بتونس العاصمة في إطار التعريف بالمطبخ الكوري وثقافته الغذائية وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا وتونسوتندرج هذه المبادرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ضمن الأنشطة التي تنظمها السفارة للتعريف بالثقافة الكورية وإتاحة فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف جوانبمن الحياة اليومية والمطبخ الكوري في أجواء تفاعليةويشارك في هذه التظاهرة الغذائية التي تجمع بين التذوق والتعلم والترفيه جميع المهتمين بالمطبخ والثقافة الكوريةويتضمن البرنامج حصص تذوق مأكولات الشارع الكورية وورشة عملية لإعداد الـ"Gimbap"وهو أحد الأطباق الكورية المعروفة إلى جانب مسابقة معلوماتية حول المطبخ الكوريودعت السفارة الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل قبل الموعد النهائي يوم 13 سبتمبر 2026 عبر الاستمارة الالكترونية التاليةhttpss://forms.gle/b9RRhKd1Y8DzJpzw8رصد