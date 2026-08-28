وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة

انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلط مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.وترتكز هذه البرامج، وفق بلاغ صادر الجمعة 28 اوت عن الوزارة، على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة وخاصة الى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة.وتهدف هذا البرامج، التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليب بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي، الى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية.وأشارت الوزارة الى انها انطلقت في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة سعة عائلية (1،5 ل و 2 ل)، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة حسب حاجيات السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض.