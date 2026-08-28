المؤتمر الثاني لمجلس الاعمال التونسي الافريقي يوم 12 سبتمبر 2026 بتونس العاصمة
ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABC) فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، 2026 بتونس العاصمة
ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص
و يتضمن البرنامج انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي التي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية.
ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي
ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص
و يتضمن البرنامج انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي التي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية.
ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي
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