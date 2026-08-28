الرابطة المحترفة الثانية - سحب رزنامة الموسم الرياضي 2026-2027 يوم 3 سبتمبر القادم

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أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2027/2026 ستجرى يوم الخميس 3 سبتمبر القادم.

وأضافت في بلاغ صادر اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية أن سحب الرزنامة سيتم على الساعة منتصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.