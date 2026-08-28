الرابطة المحترفة الثانية - سحب رزنامة الموسم الرياضي 2026-2027 يوم 3 سبتمبر القادم
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2027/2026 ستجرى يوم الخميس 3 سبتمبر القادم.
وأضافت في بلاغ صادر اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية أن سحب الرزنامة سيتم على الساعة منتصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
وأضافت في بلاغ صادر اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية أن سحب الرزنامة سيتم على الساعة منتصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
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