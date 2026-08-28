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بلدية باردو تنبّه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى منع الإلقاء العشوائي للفضلات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 14:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نبّهت بلدية باردو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية والحرفية إلى ضرورة الالتزام بعدم إلقاء الفضلات بصفة عشوائية، وذلك بداية من 1 سبتمبر 2026.


وأكدت البلدية أنه يُمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من الأنشطة التجارية أو الحرفية، أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعات المحلية المعنية، أو في أماكن غير مخصصة لإلقاء الفضلات.


وأوضحت بلدية باردو أنه يتعين على كل حائز للنفايات الناتجة عن نشاط تجاري أو حرفي أو أي نشاط آخر وضعها في حاويات خاصة به، مع ضرورة إبرام اتفاقية في الغرض مع البلدية لتتولى رفعها.


وشددت البلدية على أن كل من يمتنع عن التقيد بمقتضيات هذا البلاغ سيكون عرضة لتطبيق العقوبات القانونية الجاري بها العمل.
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