بلدية باردو تنبّه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى منع الإلقاء العشوائي للفضلات

وأكدت البلدية أنه، أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعات المحلية المعنية، أو في أماكن غير مخصصة لإلقاء الفضلات.وأوضحت بلدية باردو أنه يتعين على كل حائز للنفايات الناتجة عن نشاط تجاري أو حرفي أو أي نشاط آخر، مع ضرورة إبرام اتفاقية في الغرض مع البلدية لتتولى رفعها.وشددت البلدية على أن كل من يمتنع عن التقيد بمقتضيات هذا البلاغ سيكون عرضة