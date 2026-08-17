جندوبة: انتشال جثتي تلميذين توفيا غرقا بسدّ بوهرتمة

انتشل مواطنون متطوّعون، اليوم الاثنين، جثتي طفلين (16 و17 سنة) توفيا غرقا في سدّ بوهرتمة على مستوى قرية الخلايفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.ووفق المصادر ذاتها، فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية، غرقا في جزء من السدّ دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك.من جانبه، أكّد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين قبل قليل الى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية.يشار إلى أن مخزون سد بوهرتمة ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75 بالمائة، وفق ما أكده مصدر من الادارة العامة للسدود لوكالة "وات".