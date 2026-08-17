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رجة أرضية بقوة 3.1 درجة شرق المحر س من ولاية صفاقس

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 18:16 قراءة: 0 د, 20 ث
      
سجّلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأوضح المعهد أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجّلت الرجة على الساعة الرابعة و47 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركزها حُدّد، وفق التحاليل الأولية، عند 34.41 درجة خط عرض و10.70 درجة خط طول.


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