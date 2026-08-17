الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة: 18 سبتمبر 2026 آخر أجل للترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية

ذكّرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10 آلاف دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية (تاكسي فردي)، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس.ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة.وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة (تاكسي فردي) السارية المفعول، شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية،) وأن يتراوح عمر المترشح بين )31 و59 سنة) عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.ويتضمن الملف استمارة ترشح معرفة بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة، ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديثة العهد، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها.كما يتعين على الراغبين في اقتناء السيارة عن طريق تمويل بنكي أو التأجير المالي إرفاق الملف بموافقة مبدئية للتمويل، في حين يتعين على الراغبين في التمويل الذاتي تقديم كشف حساب بنكي.وتودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو ترسل نسخة رقمية من الملف عبر البريد الإلكتروني boc@anme.nat.tn