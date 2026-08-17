القيروان: النظر في سبل دفع نسق المشاريع التنموية بمعتمدية عين جلولة

خصّصت جلسة عمل، انتظمت اليوم الاثنين، بمقر ولاية القيروان، لتباحث أبرز المشاغل التنموية بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، وللنظر في سبل دفع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بها، خاصة في قطاعات الماء الصالح للشرب، والبنية الأساسية، والفلاحة، والتربية، والصحة، إلى جانب متابعة عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة.ومثّل ملف التزوّد بالماء الصالح للشرب أحد أبرز محاور الاجتماع، كما تم التشديد على ضرورة التسريع في إنجاز مشاريع التزوّد بالماء بمنطقتي مقرة وغنزور، إلى جانب إنجاز الآبار التعويضية، وإعادة تفعيل مجمع التنمية الفلاحية بجبل حلفاء بالحسيان، وذلك في سياق استمرار الإشكالات المرتبطة بالمياه في بعض مناطق المعتمدية، إذ شهدت منطقة غنزور في جوان الماضي انقطاعا لمياه الشرب بسبب عطب طال البئر العميقة بالمنطقة ما دفع الأهالي إلى المطالبة بتسريع التدخلات لإعادة التزويد.وفي مجال التجهيز والبنية الأساسية، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إنجاز طريق الحسيان بطول 800 متر،وتعبيد طريقي الدبدابة على امتداد 5ر3 كم، والنحالة وغنزور، بما من شأنه تحسين الربط بين التجمعات السكنية والمناطق الفلاحية، وتيسير تنقل السكان ونقل المنتجات الفلاحية لا سيما وأن المنطقة تعتمد بدرجة هامة على النشاط الفلاحي.كما تناولت الجلسة وضعية المؤسسات التربوية والصحية حيث تم التأكيد على تهيئة وتطوير المدارس الابتدائية بعين جلولة المركز ومقرة والطفيفيلة.وفي القطاع الصحي، تم التأكيد على تدعيم المستشفى بالإطار الطبي وشبه الطبي، وتوفير سيارة إسعاف ومولد كهربائي بهدف تعزيز جاهزية المؤسسة، وتحسين ظروف إسداء الخدمات الصحية لفائدة متساكني المعتمدية والمناطق الريفية المجاورة.وتطرّقت الجلسة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والاتصالات من خلال المطالبة بتوفير الأعوان والمقر والإطار المختص بدار الخدمات، فضلا عن التسريع في توسعة شبكة الاتصالات لتشمل منطقتي الحسيان والنحالة.وفي ما يتعلق بمشاريع التنمية المندمجة، تم التأكيد على متابعة مشاريع قاعة الرياضة والفضاء الصناعي ومركز تجميع المنتجات الفلاحية والعمل على تجاوز الإشكاليات التي عطلت تنفيذها، وتكتسي هذه المشاريع أهمية اقتصادية بالنسبة للمنطقة، خاصة مركز تجميع المنتجات الفلاحية الذي تقدر كلفته بنحو 9ر1 مليون دينار ويهدف الى دعم منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين تسويق المنتجات المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وتأتي هذه الجلسة في إطار دفع نسق تنفيذ مشاريع التنمية المندمجة بولاية القيروان، واستغلال المنشآت المنجزة، وتحويل المشاريع المبرمجة إلى مكونات تنموية فعلية، لا سيما في المناطق التي ما تزال تواجه نقائص في الماء والبنية الأساسية والخدمات، وفق ما أكده الكاتب العام لولاية القيروان كمال باصو لدى اشرافه على هذه الجلسة بحضور عدد المديرين الجهويين والاطارات المحلية.يذكر أن فريقا من المندوبية العامة للتنمية الجهوية قد ادى زيارة ميدانية في مارس 2026 لمتابعة عدد من مشاريع التنمية المندمجة بالولاية من بينها مشاريع بمعتمدية عين جلولة.