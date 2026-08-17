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رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايات

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 18:47 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين، إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي.

ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت 2026 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم في التاريخ ذاته تكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.


وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت 2026.


ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، في إطار النصوص المنظمة له.

وتحوّل رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى منطقة لافايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلاً عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية.
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