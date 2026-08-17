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بورصة تونس: "توناندكس" ينهي معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 02ر1 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 19:22 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أنهى مؤشر بورصة تونس "توناندكس" معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 02ر1 بالمائة ليستقر عند 19.429,14نقطة، وسط حجم مبادلات بقيمة 5,6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".
 
وتصدر سهم "تونانفست" قائمة الارتفاعات بنسبة 4,5 بالمائة ليبلغ 42,840 دينار، فيما واصل سهم "أوفيس بلاست" منحاه التصاعدي، مسجلا زيادة بنسبة 2,8 بالمائة لينهى الحصة عند مستوى 1,840 دينار، ولم تتجاوز قيمة المبادلات 9 آلاف دينار.

 
في المقابل، تكبد سهم "تأمينات البنك الوطني الفلاحي" أكبر خسارة في معاملات حصة الاثنين بانخفاض بلغ 3,9 بالمائة، ليستقر في حدود 4,400 دينار وسط حجم مبادلات بقيمة 109 ألف دينار.
 

كما كان سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية " من بين أبرز الأسهم المتراجعة إذ انخفض بنسبة 3,7 بالمائة إلى 23,500 دينار بحجم مبادلات بقيمة 212 ألف دينار.
 
وتصدر سهم "بنك الأمان" قائمة الأسهم الأكثر تداولا مستقطبا حجم مبادلات تجاوز 1,6 مليون دينار، أي ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي مبادلات السوق. وتراجع سعر السهم بنسبة 0,1 بالمائة ليستقر عند 89,890 دينار.
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