خام برنت يتجاوز 91 دولارا للبرميل وسط أنباء عن احتجاز ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز

وفي تمام الساعة 17:58 GMT، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 2.86% عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 91.05 دولارا للبرميل، وهي المرة الأولى منذ 31 جويلية التي يتجاوز فيها السعر 91 دولارا.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 2.99%، لتصل إلى 83.90 دولارا للبرميل.يذكر أن وكالة "فارس" كانت قد أفادت مساء اليوم الاثنين، بأن إيران احتجزت ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، لمخالفتها "ترتيبات العبور" الإيرانية.وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "تم إيقاف الناقلة الإماراتية بالقرب من جزيرة قشم".