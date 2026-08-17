عبد العزيز الصيد: منوبي سامي الفهري متواجد حاليا بمنزله
نفى المحامي عبد العزيز الصيد، اليوم الاثنين 17 أوت، ما تم تداوله على عدد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرار منوبه الإعلامي سامي الفهري خارج البلاد.
وأكد الصيد أن موكله موجود بمنزله ولم يغادر التراب التونسي خلسة، خلافاً لما تم تداوله منذ أمس الأحد، مشيراً إلى أن الفهري محل تتبع قضائي، وأنه مستعد للمثول أمام الجهات المعنية متى تم استدعاؤه.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً يفيد بأن سامي الفهري غادر البلاد خلسة في اتجاه إيطاليا، على متن يخت يملكه أحد أصدقائه.
وبذلك، وضع محامي الفهري حداً، في انتظار أي معطيات رسمية أخرى، لرواية «اليخت والهروب إلى إيطاليا» التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وأكد الصيد أن موكله موجود بمنزله ولم يغادر التراب التونسي خلسة، خلافاً لما تم تداوله منذ أمس الأحد، مشيراً إلى أن الفهري محل تتبع قضائي، وأنه مستعد للمثول أمام الجهات المعنية متى تم استدعاؤه.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً يفيد بأن سامي الفهري غادر البلاد خلسة في اتجاه إيطاليا، على متن يخت يملكه أحد أصدقائه.
وبذلك، وضع محامي الفهري حداً، في انتظار أي معطيات رسمية أخرى، لرواية «اليخت والهروب إلى إيطاليا» التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334636