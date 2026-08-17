عبد العزيز الصيد: منوبي سامي الفهري متواجد حاليا بمنزله

نفى المحامي، اليوم الاثنين 17 أوت، ما تم تداوله على عدد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأنوأكد الصيد أن موكله، خلافاً لما تم تداوله منذ أمس الأحد، مشيراً إلى أن الفهري محل تتبع قضائي، وأنهوكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً يفيد بأن سامي الفهري غادر البلاد خلسة في اتجاه، على متن يخت يملكه أحد أصدقائه.وبذلك، وضع محامي الفهري حداً، في انتظار أي معطيات رسمية أخرى، لروايةالتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.