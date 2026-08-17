قفصة: وفاة عون أمن خلال مداهمة أمنية

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لقي عون أمن مصرعه، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطه من أعلى بناية أثناء قيامه بمهامه الأمنية، وذلك خلال ملاحقة أحد المنحرفين بأحد الأحياء القريبة من وسط مدينة قفصة.



وأفادت اذاعة جوهرة اف ام أن الحادثة جدّت أثناء عملية المطاردة، ليفارق عون الأمن الحياة متأثراً بإصاباته.