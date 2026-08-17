قفصة: وفاة عون أمن خلال مداهمة أمنية

كل الأخبار...
17:35 - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة: 18 سبتمبر 2026 آخر أجل للترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية
17:22 - بطولة الرابطة الاولى موسم 2026-2027: تمديد نهائي وبات في اجل اسناد الاجازات الى يوم 19 اوت الجاري
17:04 - قبلي: تركيز نظم حديثة للري وإنجاز تجارب لغراسة الاشجار الاستوائية في واحة السميدة بدوز الجنوبية
16:11 - القصرين: مخلفات التين الشوكي قابلة للتحويل إلى أعلاف حيوانية وسماد عضوي ومورد لإنتاج "الإيثانول"
الاثنين 17 أوت 2026 | 4 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 45
37°
32°
الــرياح:
4.12 كم/س
26°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
37°-26
37°-25
35°-25
37°-26
41°-28
- Avoirs en devises 24811,3
- (17/08)
- Jours d'importation 97
- 1 € = 3,38027 DT
- (17/08)
- 1 $ = 2,92771 DT
- Solde Compte du Trésor (14/08) 2061,0 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (14/08) 29994 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 33 853) اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء ب
( 31 799) انتقادات تطالب الفيفا بمزيد من ال
( 22 878) تضارب التتصريحات بين واشنطن وطهرا
( 21 125) النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان
( 19 089) إعلام إيراني يسخر من تراجع ترامب ع
( 17 142) رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظ
( 16 163) رويترز: الجوع والغلاء يدفعان مئات
( 15 948) وزير الخارجية الإسباني: معظم المه
( 15 645) الفسفاط المغاربي: الجزائر تختار بك
( 15 604) إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الا
( 14 313) الفيفا:المكسيك والأرجنتين تدعمان إ
( 13 692) حادثة السطو على مكتب صرف العملة با
( 13 320) بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في ال
( 13 305) ترمب يؤكد إحراز تقدم في الملف الإ
( 13 181) مصدر سعودي مسؤول: هناك تنسيق بين ا
( 12 760) عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرار
( 12 750) إلغاء قرار إعفاء الإمام فتحي الرب
( 12 357) الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملك
( 12 189) كيف تموّل الشركة التونسية للكهرباء
( 11 607) رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334637