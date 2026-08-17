نابل: رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقد في موفى الأسبوع المنقضي

كثّفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، في موفى الأسبوع المنقضي، تدخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية (حرس وشرطة) بمعتمديات قليبية، وحمام الاغزاز، والهوارية، وقربة، والحمامات، ونابل، ما أسفر عن رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقّد، وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك.وأوضحت المبروك، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ تدخّلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية، والخضر والغلال، والمواد الغذائية، واللحوم البيضاء، والبيض، والأسماك خاصة في المعتمديات الساحلية التي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالا مكثّفا من طرف المصطافين من عديد مناطق الجمهورية.وأكّدت أن قطاعات الخضر والغلال والمياه المعدنية واللحوم البيضاء والبيض قد استأثرت بـ60 بالمائة من نسبة المخالفات المرفوعة، فيما توزعت بقية المخالفات على قطاعات التبغ والمواد الغذائية، مشيرة إلى أنّ الفرق الرقابية حجزت فعليا 1200 بيضة من أجل مخالفة الترفيع في الأسعار.وتوزّعت المخالفات حسب النوع، الى 25 مخالفة تتعلق بنزاهة وشفافية المعاملات، و30 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، بالإضافة الى 10 مخالفات من أجل الإخلال بتراتيب الدعم والغش التجاري، وفق نفس المصدر.وأشارت المبروك إلى أنّ والية نابل أصدرت قرارا بغلق محل تجاري لبيع الخضر والغلال بسبب تعمّد صاحب المحل البيع بأسعار مشطة وذلك بناء على اقتراح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل وفي اطار إنفاذ العقوبات الإدارية.