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صفاقس: فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 22:38 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027، داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الآجال المحددة.

واشترطت الإدارة حسب بلاغ لها اليوم الاثنين، للمشاركة في البعثة الصحية، الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية، إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات.


كما يتعين على المترشح التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة تخول القيام بالمهام الموكلة ضمن البعثة الصحية، على أن يثبت ذلك بشهادة طبية. وتنص الشروط أيضا على ألا يتزامن تاريخ إحالة المترشح على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 2027.


وتشمل الشروط كذلك، ألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية المرافقة للحجيج.

ودعت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري بمكتب الضبط التابع لها، في أجل أقصاه 31 أوت 2026.
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