كأس أمم إفريقيا للسيدات - الكاميرون تتوج باللقب على حساب مالاوي 3-0

توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا (المغرب 2026) عقب فوزه على نظيره المالاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الأحد بالرباط.وسجلت ماري جيسيل ديفين نغاه مانغا ثنائية للمنتخب الكاميروني في الدقيقتين 20 و45+3، فيما أحرزت نعومي ليزلي نجواه إيتو الهدف الآخر في الدقيقة 30.جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027، المقررة بالبرازيل، بعد بلوغه الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.