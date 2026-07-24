86% من التونسيين يستخدمون الإنترنت.. والذكاء الاصطناعي يجذب نحو نصف المستخدمين
كشف المسح الوطني حول استخدام الإنترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026، الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات، أن نسبة استخدام الإنترنت في تونس بلغت 85.9 بالمائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وتسارع التحول الرقمي، بالتوازي مع تنامي الإقبال على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت نتائج المسح أن 95.4 بالمائة من المستجوبين يستخدمون خطوط الهاتف الجوال، فيما يمتلك 84.3 بالمائة هواتف ذكية، مقابل 41 بالمائة فقط يمتلكون حواسيب، ما يؤكد أن الهاتف الذكي أصبح الوسيلة الرئيسية للولوج إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.
وبيّنت المعطيات أن الإنترنت الجوال يظل الوسيلة الأكثر استخدامًا للاتصال بالشبكة، حيث يعتمد عليه 70.4 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في تونس.
وفي مجال الخدمات الرقمية، أفاد 41.3 بالمائة من مستخدمي الإنترنت بأنهم يستفيدون من الخدمات الإلكترونية، بينما يستخدم 36.9 بالمائة منهم التجارة الإلكترونية لإنجاز عمليات الشراء وسداد المعاملات عبر الشبكة.
كما سجلت الخدمات الحكومية الرقمية تطورًا ملحوظًا، إذ أكد 26.5 بالمائة من مستخدمي الإنترنت تعاملهم مع البوابات والخدمات الإدارية الإلكترونية، بما يعكس تقدما في مسار رقمنة المرفق العمومي.
ومن أبرز نتائج المسح، تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات أن 47.9 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في تونس يستعملون أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس سرعة انخراط التونسيين في التقنيات الحديثة ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وأظهرت نتائج المسح أن 95.4 بالمائة من المستجوبين يستخدمون خطوط الهاتف الجوال، فيما يمتلك 84.3 بالمائة هواتف ذكية، مقابل 41 بالمائة فقط يمتلكون حواسيب، ما يؤكد أن الهاتف الذكي أصبح الوسيلة الرئيسية للولوج إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.
وبيّنت المعطيات أن الإنترنت الجوال يظل الوسيلة الأكثر استخدامًا للاتصال بالشبكة، حيث يعتمد عليه 70.4 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في تونس.
وفي مجال الخدمات الرقمية، أفاد 41.3 بالمائة من مستخدمي الإنترنت بأنهم يستفيدون من الخدمات الإلكترونية، بينما يستخدم 36.9 بالمائة منهم التجارة الإلكترونية لإنجاز عمليات الشراء وسداد المعاملات عبر الشبكة.
كما سجلت الخدمات الحكومية الرقمية تطورًا ملحوظًا، إذ أكد 26.5 بالمائة من مستخدمي الإنترنت تعاملهم مع البوابات والخدمات الإدارية الإلكترونية، بما يعكس تقدما في مسار رقمنة المرفق العمومي.
ومن أبرز نتائج المسح، تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات أن 47.9 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في تونس يستعملون أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس سرعة انخراط التونسيين في التقنيات الحديثة ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.
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