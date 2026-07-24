86% من التونسيين يستخدمون الإنترنت.. والذكاء الاصطناعي يجذب نحو نصف المستخدمين

كشف، الصادر عن، أن نسبة استخدام الإنترنت في تونس بلغت، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وتسارع التحول الرقمي، بالتوازي مع تنامي الإقبال على تطبيقاتوأظهرت نتائج المسح أنمن المستجوبين يستخدمون خطوط الهاتف الجوال، فيما يمتلكهواتف ذكية، مقابلفقط يمتلكون حواسيب، ما يؤكد أن الهاتف الذكي أصبح الوسيلة الرئيسية للولوج إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.وبيّنت المعطيات أنيظل الوسيلة الأكثر استخدامًا للاتصال بالشبكة، حيث يعتمد عليهمن مستخدمي الإنترنت في تونس.وفي مجال الخدمات الرقمية، أفادمن مستخدمي الإنترنت بأنهم يستفيدون من، بينما يستخدممنهملإنجاز عمليات الشراء وسداد المعاملات عبر الشبكة.كما سجلتتطورًا ملحوظًا، إذ أكدمن مستخدمي الإنترنت تعاملهم مع البوابات والخدمات الإدارية الإلكترونية، بما يعكس تقدما في مسار رقمنة المرفق العمومي.ومن أبرز نتائج المسح، تزايد استخدام تطبيقات، حيث أظهرت البيانات أنمن مستخدمي الإنترنت في تونس يستعملون أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس سرعة انخراط التونسيين في التقنيات الحديثة ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.