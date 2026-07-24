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الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك يتراجع بنسبة 10،4 بالمائة موفى جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 12:34 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تراجع الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك (بنك عمومي) إلى مستوى 313،8 مليون دينار بنهاية جوان 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 10،4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمؤشرات النشاط، نشرها البنك، الجمعة.

ويفسر هذا التراجع بانخفاض منتوجات الاستغلال البنكي، بنسبة 8،8 بالمائة، لتصل إلى 663،7 مليون دينار، على الرغم من تقلص أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 7،27 بالمائة لتستقر عند 349،9 مليون دينار.

 
في المقابل، شهدت الأعباء التشغيلية ارتفاعا بنسبة 7،32 بالمائة لتصل إلى 178،6 مليون دينار، ليبلغ معدل الاستغلال 56،92 بالمائة، بنهاية الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 47،5 بالمائة قبل سنة.


وأظهرت مؤشرات البنك نمو ودائع الحرفاء بنسبة 10،33 بالمائة، بين جوان 2025، وجوان 2026، لتستقر في حدود 12973 مليون دينار. وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع الودائع تحت الطلب، بنسبة 7،42 بالمائة (4623،6 مليون دينار، أي 35،64 بالمائة من إجمالي الودائع)، وزيادة ودائع الادخار، بنسبة 7،61 بالمائة لتقدر ب5155،6 مليون دينار (بحصة في حدود 39،74 بالمائة)، والودائع الآجلة، بنسبة 24 بالمائة، لتصل إلى 2810،1 مليون دينار.

أما بخصوص موارد الاقتراض، فقد تراجعت، بنسبة 32،24 بالمائة، لتبلغ 347،4 مليون دينار بنهاية جوان 2026، نتيجة انخفاض القروض الرقاعية والخاصة بنسبة 59،85 بالمائة، والموارد الخاصة، بنسبة 12،12 بالمائة. كما سجلت القروض الصافية المسندة إلى الحرفاء تراجعا، بنسبة 3،17 بالمائة، لتستقر عند 8805،6 مليون دينار.

وعلى مستوى محافظ الأوراق التجارية، فقد سجلت تراجعا، بنسبة 40،42 بالمائة، مع قائم بقيمة 240،7 مليون دينار، في حين ارتفعت محفظة الأوراق الاستثمار، بنسبة 20،31 بالمائة، لتبلغ مستوى 5032،9 مليون دينار نهاية جوان 2026.
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