عائدات صادرات الغلال الصيفية التونسية ترتفع بـ18% خلال موسم 2025-2026

سجلتخلال موسمارتفاعًا بنسبةلتبلغ، مقابل الموسم السابق، وفق أحدث مؤشراتكما ارتفعت الكميات المصدرة بنسبةلتصل إلى، في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع وزيادة الطلب على المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.وشكلأبرز المنتجات ذات القيمة المضافة، إذ بلغت قيمة صادرات التوت البري، فيما حققت الفراولةوتصدرتقائمة مستوردي الفراولة التونسية بكمية بلغت، تلتهابـ91 طنًا، ثمكما عززتمكانتها كأهم وجهات تصدير الغلال التونسية ذات القيمة المضافة، حيث تجاوزت قيمة الصادرات إليها، وشملت الفراولة والتوت البري والخوخ والنكتارين والتين الشوكي.وسجلت الأسواق الآسيوية بدورها نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات تونس إلىمنسنة 2025 إلىسنة 2026، فيما قفزت قيمة الصادرات منإلى. كما ارتفعت الصادرات إلىمنإلى، مع زيادة قيمتها منإلىوأكد المرصد الوطني للفلاحة أن هذه النتائج تعكس تحولًا تدريجيًا في هيكلة صادرات الغلال الصيفية التونسية نحو نموذج اقتصادي يرتكز علىبدل التركيز على حجم الصادرات فقط.وعلى مستوى الإنتاج، ارتفع إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بنسبةليبلغ، رغم تراجع المساحات المغروسة بنسبة، وذلك بفضل تحسن مردودية عدد من الأصناف والجهات المنتجة.وسجل إنتاجزيادة بنسبةليصل إلى، كما ارتفع إنتاجبنسبةبنسبةبنسبة، في حين تراجع إنتاجبنسبةبنسبةوتصدرت ولاياتالإنتاج الوطني، مساهمة بأكثر منمن إجمالي إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى في تونس.