عائدات صادرات الغلال الصيفية التونسية ترتفع بـ18% خلال موسم 2025-2026
سجلت عائدات صادرات الغلال الصيفية ذات النوى خلال موسم 2025-2026 ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة لتبلغ 66.1 مليون دينار، مقابل الموسم السابق، وفق أحدث مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة.
كما ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 8.797 ألف طن، في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع وزيادة الطلب على المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
وشكل التوت البري والفراولة أبرز المنتجات ذات القيمة المضافة، إذ بلغت قيمة صادرات التوت البري 21.9 مليون دينار، فيما حققت الفراولة 13.5 مليون دينار.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي الفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طنًا، تلتها فرنسا بـ91 طنًا، ثم سنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما عززت دول الخليج العربي مكانتها كأهم وجهات تصدير الغلال التونسية ذات القيمة المضافة، حيث تجاوزت قيمة الصادرات إليها 14.5 مليون دينار، وشملت الفراولة والتوت البري والخوخ والنكتارين والتين الشوكي.
وسجلت الأسواق الآسيوية بدورها نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات تونس إلى الصين من 15 طنًا سنة 2025 إلى 71 طنًا سنة 2026، فيما قفزت قيمة الصادرات من 417 ألف دينار إلى 2.297 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سلطنة عُمان من 9 أطنان إلى 33 طنًا، مع زيادة قيمتها من 240 ألف دينار إلى 692 ألف دينار.
وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن هذه النتائج تعكس تحولًا تدريجيًا في هيكلة صادرات الغلال الصيفية التونسية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القيمة المضافة بدل التركيز على حجم الصادرات فقط.
وعلى مستوى الإنتاج، ارتفع إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بنسبة 4.6 بالمائة ليبلغ 262.916 ألف طن، رغم تراجع المساحات المغروسة بنسبة 3 بالمائة، وذلك بفضل تحسن مردودية عدد من الأصناف والجهات المنتجة.
وسجل إنتاج الخوخ والنكتارين زيادة بنسبة 12.6 بالمائة ليصل إلى 138.5 ألف طن، كما ارتفع إنتاج المشمش بنسبة 1.9 بالمائة والعوينة بنسبة 2.9 بالمائة والبوصاع بنسبة 1.8 بالمائة، في حين تراجع إنتاج اللوز الجاف بنسبة 5 بالمائة وحب الملوك بنسبة 27.1 بالمائة.
وتصدرت ولايات القيروان وبن عروس والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيد الإنتاج الوطني، مساهمة بأكثر من 89 بالمائة من إجمالي إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى في تونس.
كما ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 8.797 ألف طن، في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع وزيادة الطلب على المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
وشكل التوت البري والفراولة أبرز المنتجات ذات القيمة المضافة، إذ بلغت قيمة صادرات التوت البري 21.9 مليون دينار، فيما حققت الفراولة 13.5 مليون دينار.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي الفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طنًا، تلتها فرنسا بـ91 طنًا، ثم سنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما عززت دول الخليج العربي مكانتها كأهم وجهات تصدير الغلال التونسية ذات القيمة المضافة، حيث تجاوزت قيمة الصادرات إليها 14.5 مليون دينار، وشملت الفراولة والتوت البري والخوخ والنكتارين والتين الشوكي.
وسجلت الأسواق الآسيوية بدورها نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات تونس إلى الصين من 15 طنًا سنة 2025 إلى 71 طنًا سنة 2026، فيما قفزت قيمة الصادرات من 417 ألف دينار إلى 2.297 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سلطنة عُمان من 9 أطنان إلى 33 طنًا، مع زيادة قيمتها من 240 ألف دينار إلى 692 ألف دينار.
وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن هذه النتائج تعكس تحولًا تدريجيًا في هيكلة صادرات الغلال الصيفية التونسية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القيمة المضافة بدل التركيز على حجم الصادرات فقط.
وعلى مستوى الإنتاج، ارتفع إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بنسبة 4.6 بالمائة ليبلغ 262.916 ألف طن، رغم تراجع المساحات المغروسة بنسبة 3 بالمائة، وذلك بفضل تحسن مردودية عدد من الأصناف والجهات المنتجة.
وسجل إنتاج الخوخ والنكتارين زيادة بنسبة 12.6 بالمائة ليصل إلى 138.5 ألف طن، كما ارتفع إنتاج المشمش بنسبة 1.9 بالمائة والعوينة بنسبة 2.9 بالمائة والبوصاع بنسبة 1.8 بالمائة، في حين تراجع إنتاج اللوز الجاف بنسبة 5 بالمائة وحب الملوك بنسبة 27.1 بالمائة.
وتصدرت ولايات القيروان وبن عروس والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيد الإنتاج الوطني، مساهمة بأكثر من 89 بالمائة من إجمالي إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى في تونس.
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