عامر بحبة: نهاية موجة الحر القياسية الأحد... وأجواء أقل من المعدلات الأسبوع المقبل

أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيةأن موجة الحر التي تشهدها تونس ما تزال متواصلة، خاصة بالمناطق الداخلية من الوسط والجنوب، مشيرا إلى أنها تعد منوأوضح بحبة، خلال مداخلة إذاعية، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حدود، مع تسجيل أعلى المعدلات فيحيث ستتراوح بينوفي المقابل، ستشهد المناطق الشمالية والشرقية تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتنخفض إلى أقل منبالمناطق الساحلية، وذلك بفعل هبوب تيارات هوائية شمالية وشرقية خلال فترة ما بعد الظهر.وأضاف أنسيبدأ خلال الليلة الفاصلة بين، حيث ستنتهي موجة الحر وتعود الأجواء إلى الاعتدال.كما توقع أن يكون، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمختلف الجهات، وهو ما سيمنح التونسيين فترة من الطقس المعتدل بعد أسابيع من الحر الشديد.