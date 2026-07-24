عامر بحبة: نهاية موجة الحر القياسية الأحد... وأجواء أقل من المعدلات الأسبوع المقبل
أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة أن موجة الحر التي تشهدها تونس ما تزال متواصلة، خاصة بالمناطق الداخلية من الوسط والجنوب، مشيرا إلى أنها تعد من أطول موجات الحر في تاريخ البلاد.
وأوضح بحبة، خلال مداخلة إذاعية، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حدود يوم الأحد 26 جويلية، مع تسجيل أعلى المعدلات في جنوب غرب تونس حيث ستتراوح بين 47 و49 درجة.
وفي المقابل، ستشهد المناطق الشمالية والشرقية تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتنخفض إلى أقل من 40 درجة بالمناطق الساحلية، وذلك بفعل هبوب تيارات هوائية شمالية وشرقية خلال فترة ما بعد الظهر.
وأضاف أن الانفراج الحقيقي سيبدأ خلال الليلة الفاصلة بين الأحد 26 والإثنين 27 جويلية، حيث ستنتهي موجة الحر وتعود الأجواء إلى الاعتدال.
كما توقع أن يكون الأسبوع المقبل أقل حرارة من المعدلات الموسمية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمختلف الجهات، وهو ما سيمنح التونسيين فترة من الطقس المعتدل بعد أسابيع من الحر الشديد.
وأوضح بحبة، خلال مداخلة إذاعية، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حدود يوم الأحد 26 جويلية، مع تسجيل أعلى المعدلات في جنوب غرب تونس حيث ستتراوح بين 47 و49 درجة.
وفي المقابل، ستشهد المناطق الشمالية والشرقية تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتنخفض إلى أقل من 40 درجة بالمناطق الساحلية، وذلك بفعل هبوب تيارات هوائية شمالية وشرقية خلال فترة ما بعد الظهر.
وأضاف أن الانفراج الحقيقي سيبدأ خلال الليلة الفاصلة بين الأحد 26 والإثنين 27 جويلية، حيث ستنتهي موجة الحر وتعود الأجواء إلى الاعتدال.
كما توقع أن يكون الأسبوع المقبل أقل حرارة من المعدلات الموسمية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمختلف الجهات، وهو ما سيمنح التونسيين فترة من الطقس المعتدل بعد أسابيع من الحر الشديد.
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