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الكاف : إحتراق شاحنة تابعة للحماية المدنية في حريق نبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 09:44 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تعرّضت شاحنة تابعة للحماية المدنية بالكاف ، إلى الإحتراق بعد أن طالتها ألسنة اللهب في حريق نبر وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة لاذاعة الجوهرة أف أم.

وكانت قد اندلعت الحرائق بعدّة مناطق بولاية الكاف، وتجاوزت النيران قلعة سنان والساقية والطويرف، وبلغت مدينة نبر وتحديدا بجبل الطويلة المحاذي لمنطقة المحاسن، والتي تبعد حوالي 22 كلم عن مدخل الكاف.
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