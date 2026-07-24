Leoni Tunisie lance son « Big Event » et promet de franchir le cap de 32 mille emplois

Communiqué de Presse -

A propos Leoni Tunisie



LEONI Tunisie, filiale du groupe allemand LEONI AG, est spécialisée dans la fabrication de faisceaux de câblage et de systèmes de gestion de l'énergie pour l'industrie automobile. Fondée le 1er octobre 1977, elle constitue le premier site du groupe implanté en dehors de l'Europe, ce qui en fait aujourd'hui l'une des filiales historiques et stratégiques de LEONI dans le monde.

Avec près de 30 mille salariés, LEONI Tunisie s'impose comme l'un des plus grands employeurs du secteur privé en Tunisie. L'entreprise exporte l'essentiel de sa production vers l'Europe, où elle fournit de grands constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen ou encore BMW.

Les travaux de la quatrième édition du « LEONI Big Event » ont démarré jeudi 23 juillet 2026 à Tunis, en présence massive de cadres et d'employés venus des différentes unités de production du groupe. Plus de 600 cadres ont pris part à cette rencontre annuelle.Cet événement constitue une occasion privilégiée d'échange autour des réalisations de l'entreprise, de ses perspectives de développement et des projets en cours, mais aussi de débattre des grands défis qui attendent le groupe au cours des prochaines années.Dans son allocution, le Directeur général de LEONI Tunisie, Mohamed Larbi Rouis a tenu à rassurer quant au bon positionnement de l'entreprise dans le pays et à sa capacité à continuer d'attirer de nouveaux investissements, tout en mettant en garde contre la concurrence croissante de certains pays. Il a par ailleurs annoncé que la Tunisie se trouve devant une opportunité majeure : celle d'accueillir 10 mégaprojets d'envergure, appelés à jouer un rôle déterminant pour l'avenir économique du pays. À cette occasion, il a appelé à accorder davantage d'attention à ces nouveaux projets et à mettre en place les infrastructures adéquates afin de permettre à la Tunisie de relever ce défi.Mohamed Larbi Rouis a par ailleurs souligné que cette édition était aussi l'occasion de célébrer et d'honorer les employés les plus engagés, les plus disciplinés, les plus compétents et les plus ponctuels, ceux qui contribuent activement à la rentabilité de l'entreprise. À cet effet, plusieurs employés issus des différents sites de production de LEONI Tunisie ont été distingués et récompensés, en signe de reconnaissance et d'encouragement à poursuivre leurs efforts.Il a également rappelé l'attachement du groupe à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ainsi qu'au développement régional, à travers de nouvelles implantations prévues à Zaghouan et à Zarzis.En revanche, le Directeur général de LEONI Tunisie a déploré l'insuffisance de main-d'œuvre disponible et les difficultés croissantes à en recruter. Un constat d'autant plus marquant que LEONI demeure le premier employeur du pays, avec près de 30 mille salariés répartis entre ses différents sites de production (Mateur, Sousse et Monastir), faisant de cette filiale du spécialiste allemand des faisceaux de câblage et de la gestion de l'énergie le premier employeur privé de Tunisie. L'entreprise ambitionne d'ailleurs de franchir très prochainement le cap des 32 mille emplois, confirmant ainsi sa dynamique de croissance sur le marché tunisien.