تورطوا في اعمال سلب وعنف : حملة أمنية في الجبل الأحمر وحي ابن خلدون تطيح بـ 15 عنصرًا إجراميًا خطيرًا
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران، إثر سلسلة من المداهمات الأمنية التي شملت مناطق كرش الغابة وحي ابن خلدون والجبل الأحمر، من إلقاء القبض على 15 عنصرا إجراميا خطيرا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.
وتندرج هذه العملية في إطار حملة أمنية استباقية استهدفت بؤر التوتر وتعقب العناصر الإجرامية، حيث تبين أن الموقوفين متورطون في قضايا حق عام خطيرة، من بينها ترويج المخدرات وعمليات السلب تحت التهديد (البراكاجات) والاعتداء بالعنف الشديد.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، تمهيدا لإحالتهم على أنظار العدالة.
وتندرج هذه العملية في إطار حملة أمنية استباقية استهدفت بؤر التوتر وتعقب العناصر الإجرامية، حيث تبين أن الموقوفين متورطون في قضايا حق عام خطيرة، من بينها ترويج المخدرات وعمليات السلب تحت التهديد (البراكاجات) والاعتداء بالعنف الشديد.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، تمهيدا لإحالتهم على أنظار العدالة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333423