تورطوا في اعمال سلب وعنف : حملة أمنية في الجبل الأحمر وحي ابن خلدون تطيح بـ 15 عنصرًا إجراميًا خطيرًا

تمكن أعوان، إثر سلسلة من المداهمات الأمنية التي شملت مناطق، من إلقاء القبض علىمفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.وتندرج هذه العملية في إطار حملة أمنية استباقية استهدفت بؤر التوتر وتعقب العناصر الإجرامية، حيث تبين أن الموقوفين متورطون في قضايا حق عام خطيرة، من بينهاوباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، تمهيدا لإحالتهم على أنظار العدالة.