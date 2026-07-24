تكوين 30 مراقبا للصحة النباتية لتعزيز منظومة المراقبة ودعم سلامة المبادلات الفلاحية في تونس

انتفع 30 مراقبا في مجال الصحة النباتية تابعين للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بدورة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية.وتندرج هذه العملية في إطار مشروع "دعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتجات الحيوانية والنباتية" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).ووفق بلاغ صادر عن مكتب الفاو بتونس يأتي تنظيم هذه الدورة في ظل تنامي المبادلات الدولية للنباتات والمنتجات النباتية وما يرافقها من تحديات تتعلق بالوقاية من دخول الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود بما يستوجب تطوير قدرات أجهزة الرقابة وتعزيز جاهزيتها لحماية الثروة النباتية وضمان سلامة المبادلات التجارية الزراعية.وشملت الدورة التكوينية تعميق معارف المشاركين بالإطار التشريعي والتنظيمي الوطني والدولي المنظم للصحة النباتية إلى جانب التعريف بالمعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية فضلا عن تطوير مهاراتهم التطبيقية في مجالات التفقد وأخذ العينات سواء بالميدان أو على مستوى نقاط العبور الحدودية.ويهدف المشروع من خلال هذه الأنشطة إلى دعم قدرات مصالح الرقابة الرسمية بما يساهم في تحسين منظومة المراقبة الصحية النباتية على المستوى الوطني والرفع من نجاعة الوقاية من المخاطر البيولوجية التي قد تهدد الإنتاج الفلاحي.كما يندرج هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى ملائمة منظومة الرقابة التونسية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الصحة النباتية وهو ما من شأنه أن يعزز نفاذ المنتجات الفلاحية التونسية إلى الأسواق الخارجية ويكرس الثقة في جودة وسلامة الصادرات الزراعية فضلا عن دعم تنافسية القطاع الفلاحي وتأمين المبادلات التجارية الدولية.