وزير الفلاحة يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد السل لدى الأبقار حفاظًا على القطيع الوطني

أشرف اليوم الاثنين، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، مرفوقًا برئيس الديوان، وبحضور ممثلي الإدارات المركزية والمؤسسات تحت الاشرف ، على جلسة عمل خُصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بـ"تقييم الفعالية والمخاطر الصحيّة المرتبطة بإرساء برنامج للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية "وأعد هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة، فريق عمل تم تكوينه في الغرض وهو متكون من خبراء من أهل الاختصاص ومنبثق عن لجنة الخبراء المتخصصة في الصحة الحيوانية وهي لجنة علمية مستقلة تعمل منذ 2013 تحت إشراف المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية.واستعرضت اللجنة أبرز نتائج الدراسة أهمها اعتماد التلقيح بلقاح "بي سي جي" ضد مرض السل لدى الأبقار يمكن أن يمثل خيارًا واعدًا وفعالًا للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية.وأكدت الدراسة أن التلقيح ينبغي أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المرض.وعقب النّقاش، شدّد الوزير على أنّ قرار اعتماد التّلقيح يجب أن يكون جزءًا من برنامج وطني متكامل للمراقبة والسيطرة على المرض، وأن يظل إجراءً مكمّلًا لسياسة التقصي والذّبح الصّحي، مع ضرورة التّثبت من نجاعته من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ.وفي هذا الإطار، أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار، ربحًا للوقت وحفاظًا على القطيع الوطني.