JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:36 Tunis

سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو تنظم تظاهرة ثقافية تحت عنوان "يوم تونس بشيودا" للتعريف بتونس ومقوماتها الحضارية والثقافية والاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1d44ce1d4734.42498650_goqlpmeihnfjk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 09:36 قراءة: 1 د, 3 ث
      
-نظمت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو، يوم السبت 30 ماي المنقضي ، تظاهرة ثقافية تحت عنوان "يوم تونس بشيودا" وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى السبعين لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابان

ومثلت هذه التظاهرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مناسبة للتعريف بتونس ومقوماتها الحضارية والثقافية والاقتصادية من خلال سلسلة من المحاضرات والعروض

سلطت الضوء على تاريخ البلاد وموروثها الثقافي الغني

وتم، بالمناسبة عرض أشرطة وثائقية ومقاطع ترويجية حول الوجهة السياحية التونسية لابراز تنوع المواقع الأثرية والثقافية والطبيعية بمختلف جهات الجمهورية


ومكنت هذه التظاهرة الزوار اليابانيين من التعرف على مقومات الثقافة التونسية من خلال ورشة الخط العربي وركن خاص بالكتب والموسوعات والمنشورات التعريفية حول تونس الى جانب تخصيص فضاء للصناعات التقليدية والمأكولات التونسية والعطور مما يعكس خصوصية الموروث الغذائي والعطري التونسي ومكانته ضمن الثقافة الوطنية

وتم في اطار البرنامج تخصيص جناح لعرض وترويج مجموعة من المنتجات التونسية على غرار زيت الزيتون والتمور والهريسة والمعجنات ومنتجات الصناعات التقليدية

يشار، الى أن الاحتفال بالذكرى السبعين لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابان يعد فرصة لابراز العلاقات المتينة والتعاون المستمر بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للشراكة خلال العقود القادمة

ويشمل التعاون بين تونس واليابان مجالات التنمية والبنية التحتية والتعليم والتكوين المهني والاستثمار والتبادل الاقتصادي والتعاون التكنولوجي والمشاريع المنجزة عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي((jica والتبادل الثقافي والعلمي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330263

babnet

كل الأخبار...

09:36 - سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو تنظم تظاهرة ثقافية تحت عنوان "يوم تونس بشيودا" للتعريف بتونس ومقوماتها الحضارية والثقافية والاقتصادية
09:35 - اليوم... المنتخب التونسي يختبر جاهزيته بملاقاة نظيره النمساوي وديا
07:22 - مونديال 2026 (تحضيرات) أونداف يسجل ثنائية ويصنع هدفا آخر في فوز ألمانيا 4-صفر على فنلندا
07:19 - مونديال 2026 (تحضيرات) فينيسيوس يقود البرازيل لاكتساح بنما 6-2
07:16 - اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بداية من اليوم غرة جوان
06:51 - لجنة المالية تستمع اليوم الى ممثلي منظمة "كوناكت" حول مشروع مجلة الصرف الجديدة
06:22 - ‏ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون جيدا لأمريكا ومن معنا
أمس 23:05 - سليانة: قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة ترفيهيّة لفائدة التساء والأطفال في منطقة الغمالية بمناسبة عيد الأمّهات
أمس 22:51 - بن عروس: تواصل تنظيم سلسلة أيام تحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"
أمس 22:17 - تسجيل أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة اشكل
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
34°-21
35°-22
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No