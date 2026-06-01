سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو تنظم تظاهرة ثقافية تحت عنوان "يوم تونس بشيودا" للتعريف بتونس ومقوماتها الحضارية والثقافية والاقتصادية

-نظمت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو، يوم السبت 30 ماي المنقضي ، تظاهرة ثقافية تحت عنوان "يوم تونس بشيودا" وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى السبعين لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابانومثلت هذه التظاهرة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مناسبة للتعريف بتونس ومقوماتها الحضارية والثقافية والاقتصادية من خلال سلسلة من المحاضرات والعروضسلطت الضوء على تاريخ البلاد وموروثها الثقافي الغنيوتم، بالمناسبة عرض أشرطة وثائقية ومقاطع ترويجية حول الوجهة السياحية التونسية لابراز تنوع المواقع الأثرية والثقافية والطبيعية بمختلف جهات الجمهوريةومكنت هذه التظاهرة الزوار اليابانيين من التعرف على مقومات الثقافة التونسية من خلال ورشة الخط العربي وركن خاص بالكتب والموسوعات والمنشورات التعريفية حول تونس الى جانب تخصيص فضاء للصناعات التقليدية والمأكولات التونسية والعطور مما يعكس خصوصية الموروث الغذائي والعطري التونسي ومكانته ضمن الثقافة الوطنيةوتم في اطار البرنامج تخصيص جناح لعرض وترويج مجموعة من المنتجات التونسية على غرار زيت الزيتون والتمور والهريسة والمعجنات ومنتجات الصناعات التقليديةيشار، الى أن الاحتفال بالذكرى السبعين لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابان يعد فرصة لابراز العلاقات المتينة والتعاون المستمر بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للشراكة خلال العقود القادمةويشمل التعاون بين تونس واليابان مجالات التنمية والبنية التحتية والتعليم والتكوين المهني والاستثمار والتبادل الاقتصادي والتعاون التكنولوجي والمشاريع المنجزة عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي((jica والتبادل الثقافي والعلمي