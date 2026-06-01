مونديال 2026 (تحضيرات) فينيسيوس يقود البرازيل لاكتساح بنما 6-2

قاد فينيسيوس جونيور البرازيل إلى فوزكبير 6-2 على ‌بنما وديا أمس الأحد في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة بكندل والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.وقبل انطلاق ⁠المونديالبنحو أقل من أسبوعين، خاضت البرازيل المباراة بلا نيمار الذي من المتوقع أن يغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق يوم 13 جوان ضد المغرب بسبب إصابة في ربلة الساق، بينما غاب أيضا غابرييل ماغاليس وماركينيوس وغابرييل مارتينيلي بعد ⁠نهائي رابطة أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بين أرسنال وباريس سان جيرمان.وهذا ما جعل الأضواء مسلطة على ⁠فينيسيوس، الذي عاد إلى الملعب الذي كان يعتبره موطنه في الماضي عندما كان في أكاديمية فلامنغو. واحتاج أقل من دقيقتين حتى يفتتح الأهداف.وأفسد كاسيميرو محاولة بنما للخروج بالكرة من الخلف لتصل الكرة إلى فينيسيوس لينطلق نحو المرمى ويسدد قوية من عند حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا.وأفسدت بنما السيناريو لفترة وجيزة في الدقيقة 14 ​عندما ارتطمت ركلة حرة من مايكل مورييو بماتيوس كونيا في الحائط البشري وبدلت اتجاهها لتسكن شباك الحارس أليسون وسط صمت الجماهير البرازيلية.لكن فينيسيوس أعاد الأمور إلى ‌نصابها بانطلاقة رائعة من الجهة اليسرى في الدقيقة 39، حيث تجاوز مدافعين اثنين قبل أن يمرر عرضية إلى كاسيميرو الذي سجلها بضربة رأس.وأجرى كارلو أنشيلوتي ⁠مدرب البرازيل عدة تغييرات على معظم تشكيلة الفريق في الشوط ‌الثاني، ولم يترك سوى المدافع ليو بيريرا وسرعان ما انضم البدلاء إلى مهرجان الأهداف.وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني أهدى أورلاندو موسكيرا الكرة لرايان بعد محاولة فاشلة للعب بقدميه، فسددها رايان في المرمى الخالي.وجعل لوكاس باكيتا النتيجة 4-1 للبرازيل في الدقيقة 60 بتسديدة مقوسة بدلت اتجاهها وارتطمت بالحارس موسكيرا، قبل أن يضيف إيغور تياغو ‌الهدف الخامس من ركلة جزاء بعد ثلاث ⁠دقائق بعدما طرحه حارس مرمى بنما أرضا.وأضاف دانيلو الهدف السادس في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرد كارلوس هارفي بعد ثلاث ‌دقائق بتسديدة قوية في الزاوية العليا.وتواجه البرازيل منتخب مصر يوم الأحد المقبل قبل أن تفتتح مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة المغرب.أما بنما، التي تشارك في المجموعة ‌12 إلى ⁠جوار منتخبات إنقلترا وكرواتيا وغانا، فستلتقي مع جمهورية الدومينيكان والبوسنة قبل أن تواجه غانا في 16 جوان في أول مباراة لها في كأس العالم.ر-امين